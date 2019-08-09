聯調局前副局長Andrew McCabe告司法部非法解僱

【KTSF 江良慧報導】

前聯邦調查局（FBI）副局長Andrew McCabe在臨退休之前被開除，他現在控告聯邦司法部和FBI把他非法降職和開除，McCabe指控一切都是因為特朗普策劃要移除政治上對不向他效忠的人。

McCabe是在2018年3月被時任司法部長Jeff Sessions開除，由於McCabe被開除時，距離他50歲生日還有幾小時，所以他不能獲得自己退休金的完全歸屬權。

McCabe在訴訟中提出，自己應該得到他作為執法人員的全數退休金，和所有其他目前被扣減的優惠和福利。

McCabe在訴訟中指控，政府開除他，是因為拒絕向特朗普效忠，而時任司法部長Sessions，和FBI局長Christopher Wray以及其他人，就充當特朗普的私人執行者，而不是國家的最高級執法官員，迎合特朗普的非法衝動，而不是履行他們維護憲法的誓言。

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