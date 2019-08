章瑩穎家屬律師指被告已透露章遺體下落（視頻）

【KTSF 蔡璐陽報導】

中國訪問學者章瑩穎在伊利諾伊州遇害一案又有新進展,被害人家屬的律師發表聲明,指被告方律師告知了章瑩穎的遺體下落。

被告Christensen的律師指,被告告訴他們,在2017年6月9日他殺害章瑩穎後,將遺體分別放置在3個垃圾袋,第二天將這些垃圾放入其位於伊利諾伊香檳區的公寓外的垃圾箱中。

在2017年6月12日,他將章瑩穎的私人物品,以及他試圖掩蓋罪行而使用的清理用品,一同裝入一個行李袋中。

之後,他開車到香檳Urbana地區,將行李袋內的所有物品,包括行李袋,分別丟棄在不同的垃圾箱內。

經過聯邦、伊利諾伊州和當地執法部門查明,Christensen公寓外第一次垃圾轉運時間確實為2017年6月12日,垃圾全部被運往當地一個臨近地區的私人垃圾填埋場,而在垃圾被填埋之前,垃圾箱內的所有物品至少被壓縮了兩次,也因為壓縮程序,章瑩穎遺體殘骸可能變得非常小難以找到。

