美國提升對香港旅遊警示至第二級別

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美國指香港出現”內亂”，提升對香港的旅遊警示至第二級別，即要提高警惕、謹慎行事，香港政府指已經有22個地區對本港發出旅遊警示或提示，訪港旅客人次亦大幅下滑。

美國國務院指6月以來，香港各區都有多次示威活動大多數和平，但部份變成對抗或暴力衝突，蔓延至警方未批准的地方，而這個情況可能持續。

基於香港出現”內亂”，呼籲美國公民在香港活動時要更謹慎，避免到示威地點，留意新聞報道及保持低調，對香港的旅遊警示，提升至需要提高警惕的第二級，美國的旅遊警示分四級，第一級最低，第四級”不要前往旅遊”為最高。

連同美國，過去一個月，有22個地區或國家更新了旅遊提示，其中，加拿大跟美國一樣，呼籲在港國民警惕，英國呼籲民眾遠離大型公共場所，愛爾蘭則指國民要避免前往金鐘等示威區域，其餘對本港發出警示的地區，包括俄羅斯、日本、新加坡、南韓、澳洲、台灣等等，大部分都是提醒國民注意安全。

港府指出自7月起，訪港旅客開始下跌，到8月第一個星期，旅客人次與去年同期比較，下跌三成一。

香港商務及經濟發展局局長邱騰華指會繼續透過旅發局，以及政府駐外辦事處向外國解釋香港實際情況，本地旅遊業界亦承諾會做好接待旅客的工作。

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