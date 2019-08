美國提升對香港旅遊警示至第二級別

【i-CABLE】

美國指香港出現”內亂”,提升對香港的旅遊警示至第二級別,即要提高警惕、謹慎行事,香港政府指已經有22個地區對本港發出旅遊警示或提示,訪港旅客人次亦大幅下滑。

美國國務院指6月以來,香港各區都有多次示威活動大多數和平,但部份變成對抗或暴力衝突,蔓延至警方未批准的地方,而這個情況可能持續。

基於香港出現”內亂”,呼籲美國公民在香港活動時要更謹慎,避免到示威地點,留意新聞報道及保持低調,對香港的旅遊警示,提升至需要提高警惕的第二級,美國的旅遊警示分四級,第一級最低,第四級”不要前往旅遊”為最高。

連同美國,過去一個月,有22個地區或國家更新了旅遊提示,其中,加拿大跟美國一樣,呼籲在港國民警惕,英國呼籲民眾遠離大型公共場所,愛爾蘭則指國民要避免前往金鐘等示威區域,其餘對本港發出警示的地區,包括俄羅斯、日本、新加坡、南韓、澳洲、台灣等等,大部分都是提醒國民注意安全。

港府指出自7月起,訪港旅客開始下跌,到8月第一個星期,旅客人次與去年同期比較,下跌三成一。

香港商務及經濟發展局局長邱騰華指會繼續透過旅發局,以及政府駐外辦事處向外國解釋香港實際情況,本地旅遊業界亦承諾會做好接待旅客的工作。

