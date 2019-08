聯邦執法人員到舊金山田德隆區掃毒 拘捕32人（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

多個聯邦執法部門在舊金山田德隆區展開了緝毒行動,重點打擊販毒罪案,拘捕至少32人,該區市參事和舊金山警察協會都表示支持。

聯邦檢察官David Anderson表示,掃毒行動從2017年展開,派出至少15名檢察人員執法,拘捕了32人,當中大部都是洪都拉斯藉人士,他們涉及兩個跨國大型販毒集團,在舊金山田德隆區售賣可卡因、甲基、海洛英和芬太尼等毒品。

代表該區的市參事楊馳馬表示支持今次行動,又表示過去幾年,聽到有區內居民都有反映,不少販毒人士聚集在田德隆區。

楊馳馬亦都表示,地方市府都將會採取行動,包括加派警員巡邏、成立了專責小組打擊販毒者和加裝街燈等。

楊馳馬說:”我覺得市府應更主動積極處理社區毒品問題,販毒問題很危險,不能讓長者和孩子上學,和去公園都要經過幾十名販毒者,我好支持聯邦政府介入改變事態。”

舊金山警察協會都發聲明,支持聯邦政府介入緝毒行動,表示巡邏街道的警員人數不足,很多販毒者被捕後很快又被釋放,警方有需要支援。

