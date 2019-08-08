聯邦執法人員到舊金山田德隆區掃毒 拘捕32人（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

多個聯邦執法部門在舊金山田德隆區展開了緝毒行動，重點打擊販毒罪案，拘捕至少32人，該區市參事和舊金山警察協會都表示支持。

聯邦檢察官David Anderson表示，掃毒行動從2017年展開，派出至少15名檢察人員執法，拘捕了32人，當中大部都是洪都拉斯藉人士，他們涉及兩個跨國大型販毒集團，在舊金山田德隆區售賣可卡因、甲基、海洛英和芬太尼等毒品。

代表該區的市參事楊馳馬表示支持今次行動，又表示過去幾年，聽到有區內居民都有反映，不少販毒人士聚集在田德隆區。

楊馳馬亦都表示，地方市府都將會採取行動，包括加派警員巡邏、成立了專責小組打擊販毒者和加裝街燈等。

楊馳馬說：”我覺得市府應更主動積極處理社區毒品問題，販毒問題很危險，不能讓長者和孩子上學，和去公園都要經過幾十名販毒者，我好支持聯邦政府介入改變事態。”

舊金山警察協會都發聲明，支持聯邦政府介入緝毒行動，表示巡邏街道的警員人數不足，很多販毒者被捕後很快又被釋放，警方有需要支援。

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