南加州橙縣有匪徒行劫期間揮刀刺向多人,導致4死、兩傷,男子行劫期間亂斬數人死傷。33歲男疑犯被警方制服後,鎖上手扣,帶走調查。

事發在當地周三晚,疑犯持刀和手槍先到一個屋苑行劫,期間用刀刺傷兩人,再轉到麵包店等多處犯案,並再刺傷4人,6名傷者中,4人傷重不治。

警方相信疑犯是隨機殺人,犯案動機包括劫掠財物、憤怒及仇恨。

警方稱,兇徒與死者全部是拉美裔。

