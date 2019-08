San Bruno否決大型房屋發展項目 或面臨州府訴訟（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

中半島San Bruno市市議會上個月否決了一個有超過400個房屋單位的大型混合發展項目,州府指,這個決定可能違反州法,有可能控告San Bruno市府及罰款。

根據San Bruno市府資料顯示,Mills Park這個大型的發展項目,位於市中心San Bruno Ave West夾El Camino Real,會興建兩座商住混合的大廈,一共提供425個房屋單位,當中64個是可負擔,項目還包括一間高檔超市,其他商業舖位及停車場等。

發展商用了3年時間及投放了300萬籌備項目,規劃部門亦一致贊成市府通過項目。

市議會5名議員當中,雖然過半數都支持項目,但其中兩人選擇不參與投票,加上一人投反對票的情況下,項目最終被否決。

反對的市議員Marty Medina與部分居民有同樣的擔憂,擔心項目太大型,落成後,附近交通及停車位會不勝負荷。

加州房屋及社區發展部本星期去信San Bruno市府,指出這個項目完全符合市府的規劃及設計,要否決計劃,除非項目對公眾造成健康及安全的威脅,但是項目中卻沒有這部分的數據,因此建議市府通過這個計劃。

根據州府的規定,San Bruno市必須在2023年前通過興建1,155個新的房屋單位,可是,市府現在連目標的3分之1都未達到,只批准了118個單位,當中沒有一個是為低收入家庭而設。

因此州府指,Mills Park發展項目對於San Bruno市來說是重要的投資。

2017年,州府通過法例規定,如果地方政府沒有周詳的準備,去達到州府對新房屋數目的要求,法例容許州府職員將情況向州司法部匯報,採取法律行動。

此外,州長紐森本星期簽署的另一法例規定,如果地方政府在一年內沒有改善房屋政策的不足,就會被罰款,最多每個月罰60萬元。

San Bruno市府經理Jovan Grogan發聲明指,正與市府律師研究州府的信件,未來幾個星期中,市議會會召開閉門會議商討對策,很有可能這個發展項目會被重新提出。

本台週三再就事件聯絡市府經理及市議員,不過未獲回覆。

