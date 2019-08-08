San Bruno否決大型房屋發展項目 或面臨州府訴訟（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

中半島San Bruno市市議會上個月否決了一個有超過400個房屋單位的大型混合發展項目，州府指，這個決定可能違反州法，有可能控告San Bruno市府及罰款。

根據San Bruno市府資料顯示，Mills Park這個大型的發展項目，位於市中心San Bruno Ave West夾El Camino Real，會興建兩座商住混合的大廈，一共提供425個房屋單位，當中64個是可負擔，項目還包括一間高檔超市，其他商業舖位及停車場等。

發展商用了3年時間及投放了300萬籌備項目，規劃部門亦一致贊成市府通過項目。

市議會5名議員當中，雖然過半數都支持項目，但其中兩人選擇不參與投票，加上一人投反對票的情況下，項目最終被否決。

反對的市議員Marty Medina與部分居民有同樣的擔憂，擔心項目太大型，落成後，附近交通及停車位會不勝負荷。

加州房屋及社區發展部本星期去信San Bruno市府，指出這個項目完全符合市府的規劃及設計，要否決計劃，除非項目對公眾造成健康及安全的威脅，但是項目中卻沒有這部分的數據，因此建議市府通過這個計劃。

根據州府的規定，San Bruno市必須在2023年前通過興建1,155個新的房屋單位，可是，市府現在連目標的3分之1都未達到，只批准了118個單位，當中沒有一個是為低收入家庭而設。

因此州府指，Mills Park發展項目對於San Bruno市來說是重要的投資。

2017年，州府通過法例規定，如果地方政府沒有周詳的準備，去達到州府對新房屋數目的要求，法例容許州府職員將情況向州司法部匯報，採取法律行動。

此外，州長紐森本星期簽署的另一法例規定，如果地方政府在一年內沒有改善房屋政策的不足，就會被罰款，最多每個月罰60萬元。

San Bruno市府經理Jovan Grogan發聲明指，正與市府律師研究州府的信件，未來幾個星期中，市議會會召開閉門會議商討對策，很有可能這個發展項目會被重新提出。

本台週三再就事件聯絡市府經理及市議員，不過未獲回覆。

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