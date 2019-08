密州移民掃蕩行動被捕680人中近一半已獲釋

【KTSF】

聯邦移民及海關執法局發言人稱,週三在密西西比州多個食物加工廠被捕的680名人士,接近一半已獲釋,週三的行動被指是美國過去十年,最大型的一次移民掃蕩行動。

發言人Bryan Cox在週四發出的電郵中稱,被捕的680人中,超過300人已獲釋,當中約30人在食物加工廠獲釋,約270人在送往軍用倉庫後獲釋。

發言人沒有透露他們獲釋的原因,只透露在食物加工廠獲釋的人士,是基於”人道理由”獲釋。

發言人亦指出,他們的案件將會排期在聯邦移民法院審理。

當局指出,如果被扣留的人士符合某些條件,例如是懷孕婦女,或聯邦移民法院從未處理其案件的人士,將可以獲得釋放,在外等候移民法院處理其案件。

