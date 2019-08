Livermore市Walmart停車場槍擊案一死 警拘疑犯

【KTSF 歐志洲報導】

東灣Livermore市Walmart超市附近週三凌晨發生槍擊命案,槍手在逃離現場後,在靠近州府的Elk Grove被當地警察逮捕。

槍擊事件發生在Las Positas 路2700號路段,警方表示,週三淩晨4點接報有人開槍,到達現場發現,一名男子腹部中槍死亡。

警方表示,涉嫌開槍的是30嵗男子Jonathan Michael Inocencio,認識死者,兩人都是無家可歸人士,在附近一條小溪旁住宿。

警方透露,槍手用的是一把來福槍,兩人當時在這個停車場發生爭執。

警方表示,事發時有許多人在場,而目前也在檢查附近閉路電視所拍到的影像。

而人們對近期發生的槍擊事件感覺緊張,這名購物女士表示,週二在買東西時聽到氣球破的聲響,第一個反應是閃避。

被逮捕的Inocencio將被引渡回到Livermore,面對謀殺控罪。

