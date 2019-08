【KTSF】

中半島Daly City警方今年5月截停汽車時,將一名無證人士逮捕,並移交給移民及海關執法局(ICE),事件引發高度爭議,在亞洲法律聯會等關注組織的幫助下,該名無證人士已經獲釋。

亞州法律聯會與一群關注人士上週一向Daly City市政府提出行政投訴,抗議Daly City警方今年5月截停汽車時,將來自薩爾瓦多的21歲無證青年Armando逮捕,並移交給ICE,違反憲法以及加州庇護法律等。

Armando在事發後被ICE關押在Bakersfield的移民拘留中心,他的伴侶一直為他奔走,希望能幫助他重獲自由。

近日在亞洲法律聯會以及移民律師的協助下,Armando終於獲釋,恢復自由之身,不過由於ICE曾對他發布民事移民逮捕令,有關的驅逐出境案件仍在進行中。

