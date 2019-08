報告指灣區生活開支增幅超工資上漲水平

【KTSF】

聯邦勞工部週三公布的數字顯示,在截至6月的12個月內,聖荷西—舊金山—奧克蘭(屋崙)都會區的生活開支增幅超過工資上漲的水平。

勞工部指出,期內聖荷西—舊金山—奧克蘭都會區的工資上漲3%,但生活開支則上漲3.2%。

全國的生活開支平均上漲1.6%,西岸地區的增幅則是2.7%,當中包括加州、俄勒岡州、華盛頓州、愛達荷州、內華達州、阿利桑那州、新墨西哥州、科羅拉多州、猶他州、蒙大拿州、懷俄明州、阿拉斯加及夏威夷。

而在加州,生活開支增幅最高的地區是洛杉磯—長灘—Anaheim地區,增幅達3.3%,舊金山灣區以3.2%排第二。

在去年6月至今年6月間,灣區的學費、升學雜費和託兒支出上升10.3%,增幅是各類開支之冠。

同期,食物開支上漲5.1%、房屋開支上漲2.8%,醫療支出上漲5.4%,衣服開支上漲7.5%。

