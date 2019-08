州府指Cupertino如未達建房目標將向市府興訟（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

南灣Cupertino市因為Vallco開發案引起了加州房屋社區發展局的關注,州府去函Cupertino市府,如果不能達到加州法律對於住房的要求,將會對市府提出法律訴訟。

該封信指出,Cupertino必須在2023年前建造1,064個住房單位,為了實現這個目標,市府應該對Vallco購物中心這塊地採取一項具體計畫和重新劃分。

美好庫市之友義工Minna許說:”Cupertino住房元素從2014年底就開始做了,當中包括很多可以蓋房子項目,比如永和超市已經審批通過了,還有Hamptons公寓也是通過,其中還有一個是Stevens Creek上面一個老人公寓,也就是說所有這些選址都可以蓋房子,並不是說只有Vallco蓋了房子才能滿足住房元素。”

Minna許是草根組織Friends of Better Cupertino”美好庫市之友”的義工,在該組織的推薦下,市議會目前有3名議員是反對Cupertino高密度開發。

在今年5月,市議員否決了Vallco的計畫,Vallco的開發商Sand Hill提出另一個計畫,興建2,400個住房單位,180萬平方英呎辦公室,及40萬平方英呎的零售商區。

這個方案原本應該可以在加州SB35保護傘下獲得快速審批,但美好庫市之友對市府提起訴訟。

Minna許說:”如果SB35是走這條路的話,我們城市跟市民對Vallco這個計畫就沒有發言權,如果法庭把他們的計畫否決掉以後,Vallco開發商的建案就可以走回市議會,透過市議會跟開發商一起共同合作。”

Vallco購物中心去年10月中舉行盛大的拆除儀式,不過由於還存在許多的爭議,從那時候到現在都沒有任何的動靜。

Vallco的主要爭議在辦公面積,因為這才是開發商獲利的項目,但如果蓋大批辦公面積,勢必影響市民生活。

對於州府的警告信函,Cupertino市長Steve Sharf對媒體表示,需要跟市府律師商量後才能做出回應,不過州府也有對其他的城市發出類似的警告信,唯一提出告訴的是南加州Huntington Beach,因為該市對州府的信件完全置之不理。

Cueprtino兩位市議員本週六晚上6點半在社區中心Community Hall針對住房舉辦里民會議,討論住房問題。

