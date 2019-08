旅遊網站公佈今年美國最佳和最差機場

【KTSF 江良慧報導】

有旅遊網站公佈,今年美國最佳和最差的機場,想不想知道灣區的機場排第幾?

網站The Points Guy所進行的研究,把全國50個最繁忙機場排名,根據的是來往機場時間、機場食物選項是否足夠,和班機取消次數。

結果榮登榜首的是南加州聖地亞哥國際機場,鳳凰城的Sky Harbor第二,第三至第五分別是波特蘭、阿特蘭大Hartsfield-Jackson和沙加緬度機場。

The Points Guy執行編輯Scott Mayerowitz說:”我們考慮很多因素,其中一項是抵達準時度和延誤,部分原因與機場構造、跑道數目和當地典型天氣有關。”

灣區的舊金山國際機場和聖荷西Mineta就分別排第七和第八,還是屬於全國十大最佳機場,但如果碰巧要在被評為最差的芝加哥Midway機場轉機,旅客可以怎樣做?

Mayerowitz說:”乘客要事前搞清楚一些事,若要飛到像芝加哥Midway機場,帶備一份三文治,枕頭,和你所需要的東西。”

最差五個機場還包括底特律Metropolitan、Wane County、Southwest Florida、Fort Lauderdale-Hollywood和Orlando國際機場。

