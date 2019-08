YouTube計劃未來十年擴充San Bruno市總部（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

設在中半島San Bruno市的YouTube總部,計劃在未來十年擴充,這計劃目前也獲得San Bruno市府支持。

YouTube目前在San Bruno市Cherry Avenue的辦公樓佔地約100萬平方英尺,在擴充計劃下將加超過一倍至240萬平方英尺。

YouTube上週三提交給市府的報告指出,第一階段將率先發展出兩棟三層的辦工樓,有44萬平方英尺的辦公空間,包括更改380號公路、El Camino Real和San Bruno Avenue一帶的地皮。

YouTube表示,計劃將現有的路面停車場改建成辦公大樓,停車場蓋在地下層,發展項目也還包括1,000個住宅單位,也可能會包括一間酒店和一個公用設施。

這項發展計劃目前仍處於環境設計階段,計劃在今年較遲時候審查,計劃也將影響旁邊的Bayhill購物商場,YouTube希望能夠在明年動工,整個發展項目預料會超過十年。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。