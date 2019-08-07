YouTube計劃未來十年擴充San Bruno市總部（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

設在中半島San Bruno市的YouTube總部，計劃在未來十年擴充，這計劃目前也獲得San Bruno市府支持。

YouTube目前在San Bruno市Cherry Avenue的辦公樓佔地約100萬平方英尺，在擴充計劃下將加超過一倍至240萬平方英尺。

YouTube上週三提交給市府的報告指出，第一階段將率先發展出兩棟三層的辦工樓，有44萬平方英尺的辦公空間，包括更改380號公路、El Camino Real和San Bruno Avenue一帶的地皮。

YouTube表示，計劃將現有的路面停車場改建成辦公大樓，停車場蓋在地下層，發展項目也還包括1,000個住宅單位，也可能會包括一間酒店和一個公用設施。

這項發展計劃目前仍處於環境設計階段，計劃在今年較遲時候審查，計劃也將影響旁邊的Bayhill購物商場，YouTube希望能夠在明年動工，整個發展項目預料會超過十年。

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