【KTSF】

美國連鎖藥店Walgreens計劃關閉國內200間門店。

Walgreens希望通過關閉門店,在未來數年節省15億元的開支。

受影響門店的部分職員會被解僱,但公司同時表示,大多數員工會調動到其他分店工作。

公司今年一直受到藥物報銷費用削減,及品牌藥物價格降低等挑戰。

Walgreens在全球設有18,000間門店,這是公司自2015年以來最大規模的一次關店計劃。

