特朗普政府頒令禁聯邦機構採購5間中國公司電訊設備

【KTSF 江良慧報導】

特朗普政府頒佈臨時規定,禁止聯邦機構及承包商採購包括華為在內5間中國公司的電訊設備。

行政管理和預算局在一般服務管理局網站頒布新規定,有關規定是根據國會去年通過的國防授權法作出。

首輪禁令會在下週二8月13日起生效,承包商可以向聯邦機構尋求豁免,但到明年8月會全面禁止。

同樣在採購禁令下的中國公司,除華為外,還有中興、海康威視、大華科技及海能達。

華為一直否認替中國政府做間諜特務,但包括政府和不少國會議員等批評者就指控華為的科技,主要是像5G手機站等網絡設備,會令美國人的數據有被中國監控或搜集的風險。

華為表示,對消息並不感到意外,重申已經就美國國防授權法下的禁令打官司,控告美國政府。

另一間公司海康威視就指,已經致力確保產品的保安程度,符合美國政府要求,中興和另外兩間公司沒有就事件發表評論。

