特朗普探望槍擊案傷者 醫院外有民眾抗議

特朗普總統週三先後到發生槍擊案的ElPaso與Dayton市慰問,不過迎來的是民眾示威抗議。

特朗普首先到俄州Dayton市的醫院,探望在槍擊案中的許多傷者,並且與醫護和救援人員會面。

不過在醫院外面,就有最少200名示威者聚集,他們指責特朗普煽動性的言論,激起全國的政治和種族關係緊張,並要求對槍管有所行動。

Dayton市在8月6號星期日凌晨一個娛樂區發生槍擊案,造成10人死亡,批評者認為,是特朗普的反移民和白人至上的言論,引發更多城市的槍擊案,當中也包括德州El Paso市的Walmart槍擊案。

特朗普就反指,這些批評者含有政治動機,又強調自己是團結社會的人。

特朗普接著到德州El Paso市慰問,也迎來更多的示威。

期間也有民主黨籍總統參選人指特朗普增添仇恨的煩亂,導致悲劇發生。

特朗普在探訪前就表示,有意加強買槍人士的背景審查。

特朗普說:”非常強烈要求有背景審查,我將前所未有提出這問題,我相信兩黨接近達成一項槍管法案,在背景審查下功夫。”

不過國會兩院兩黨,對於加強槍管問題是否能夠達成一致共識,仍然是未知數,眾議院已通過兩項槍管法案,但參議院仍然未有行動。

