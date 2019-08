【KTSF】

特朗普總統的競選陣營控告加州政府一條新法例,要求總統參選人公開報稅資料。

特朗普和他的競選陣營提出聯邦法律訴訟,挑戰加州州長紐森上個月簽署生效的一條新法例,就是總統的稅務要有透明度,要求總統參選人公開個人的收入報稅資料後,他們的名字才可以出現在加州初選的選票上。

加州州長表示,美國憲法賦予州府權力去決定如何取選出當選人,而加州加入這項規定,是合符憲法權利。

