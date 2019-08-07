特朗普指美國貿易戰上處於非常強勢位置

【i-CABLE】

中美貿易戰升級，特朗普總統表示，美國目前處於非常強勢的位置，又承諾繼續援助美國農民，但有農民組織指，中方措施已經影響他們生計。

美國下月起對3,000億元中國貨品加徵百分之十關稅，北京其後宣布暫停向美國採購新的農產品。另一邊廂，當人民幣日前跌破七算後，美國財政部宣布把中國列為匯率操縱國，市場憂慮貿易戰升溫。

特朗普在社交網站向市場”派定心丸”，指大量來自中國及其他地方的資金及公司，基於安全、投資及利率考慮正在湧入美國，形容美國正在處於非常強勢位置，又稱作為總統將繼續與美國農民同行。

白宮經濟顧問庫德洛亦稱，中國在貿易戰中將是最大輸家。

為彌補中國減少採購美國農產品所造成的損失，華府早前向美國農民提供總值160億美元援助，但有農民組織指，中方措施打擊他們生計。

《環球時報》總編輯胡錫進在社交網站反駁特朗普，指打擊美國農民生計的是美國政府本身，又稱無論貿易談判是否繼續，中方也不會屈服於美方霸權。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。