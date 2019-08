特朗普指美國貿易戰上處於非常強勢位置

【i-CABLE】

中美貿易戰升級,特朗普總統表示,美國目前處於非常強勢的位置,又承諾繼續援助美國農民,但有農民組織指,中方措施已經影響他們生計。

美國下月起對3,000億元中國貨品加徵百分之十關稅,北京其後宣布暫停向美國採購新的農產品。另一邊廂,當人民幣日前跌破七算後,美國財政部宣布把中國列為匯率操縱國,市場憂慮貿易戰升溫。

特朗普在社交網站向市場”派定心丸”,指大量來自中國及其他地方的資金及公司,基於安全、投資及利率考慮正在湧入美國,形容美國正在處於非常強勢位置,又稱作為總統將繼續與美國農民同行。

白宮經濟顧問庫德洛亦稱,中國在貿易戰中將是最大輸家。

為彌補中國減少採購美國農產品所造成的損失,華府早前向美國農民提供總值160億美元援助,但有農民組織指,中方措施打擊他們生計。

《環球時報》總編輯胡錫進在社交網站反駁特朗普,指打擊美國農民生計的是美國政府本身,又稱無論貿易談判是否繼續,中方也不會屈服於美方霸權。

