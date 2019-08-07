聖荷西市中心未來數年將建多棟高樓住宅

【KTSF 歐志洲報導】

南灣聖荷西市中心在未來幾年，將會興建多棟高樓住宅，有幾棟將會和市政廳為鄰。

聖荷西的4街和Santa Clara街交界處，也就是市政廳的對面，正在興建中的是一對公寓高樓。

而隔鄰一個油站，也剛被名為Urban Catalyst的發展商買下，計劃興建一棟250個住宅單位的高樓，這個地點距離未來的捷運站不遠，佔地只有4分之3英畝的地皮，價碼是1,500萬。

發展商表示，這是具有代表性的高密度、靠近捷運系統的住宅形式。

雙棟大樓的發展商也同樣買下”4th Street Pizza Co.”的建築物，並也計劃發展這塊地皮，這意味著在幾年内，市政廳將有好多新鄰居。

Urban Catalyst合夥人Josh Burroughs說：”這將會迥然不同，市中心有好多新氣息，除了增加上百萬平方英尺的辦公空間，市中心也將有新的酒店、商店、餐館等，也有許多初創公司計劃搬過來。”

但是也有一些人士表示，這幫不了市内的無家可歸人士。

聖荷西居民Jamie Price說：”他們發展這地方是為了牟利，完全不是爲了人文因素。”

這些新的發展項目或許就突顯了城市發展的一個難題，如何在迎來新鄰居的同時，不把原來的居民逼走。

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