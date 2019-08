聖荷西市中心未來數年將建多棟高樓住宅

【KTSF 歐志洲報導】

南灣聖荷西市中心在未來幾年,將會興建多棟高樓住宅,有幾棟將會和市政廳為鄰。

聖荷西的4街和Santa Clara街交界處,也就是市政廳的對面,正在興建中的是一對公寓高樓。

而隔鄰一個油站,也剛被名為Urban Catalyst的發展商買下,計劃興建一棟250個住宅單位的高樓,這個地點距離未來的捷運站不遠,佔地只有4分之3英畝的地皮,價碼是1,500萬。

發展商表示,這是具有代表性的高密度、靠近捷運系統的住宅形式。

雙棟大樓的發展商也同樣買下”4th Street Pizza Co.”的建築物,並也計劃發展這塊地皮,這意味著在幾年内,市政廳將有好多新鄰居。

Urban Catalyst合夥人Josh Burroughs說:”這將會迥然不同,市中心有好多新氣息,除了增加上百萬平方英尺的辦公空間,市中心也將有新的酒店、商店、餐館等,也有許多初創公司計劃搬過來。”

但是也有一些人士表示,這幫不了市内的無家可歸人士。

聖荷西居民Jamie Price說:”他們發展這地方是為了牟利,完全不是爲了人文因素。”

這些新的發展項目或許就突顯了城市發展的一個難題,如何在迎來新鄰居的同時,不把原來的居民逼走。

