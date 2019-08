金正恩指試射新型戰術導彈是為警告美國南韓

【i-CABLE】

北韓證實週二試射新型戰術導彈,並成功命中目標。北韓領袖金正恩表示,要警告正舉行聯合軍演的美國和南韓。

《朝中社》證實北韓週二凌晨,在西部作戰機場試射兩枚新型戰術導彈,導彈飛越首都圈和北韓中部上空,準確擊中設在東海上的靶島。

報道指今次試射,驗證了新型制導武器系統的可信度、安全性和實戰能力,領袖金正恩視察了今次”威力示威發射”,強調今次軍事行動是向美國及南韓正在舉行的聯合軍演發出適當警告。

南韓軍方認為平壤今次試射的武器,與5月初試射的KN-23短程彈道導彈相似。

而南韓《韓聯社》分析,北韓以”新型戰術導彈”一詞形容今次試射的武器,顯示與上月底試射的新型制導武器一樣,同屬短程彈道導彈,可能是新型多管火箭炮。

也有分析認為,並沒有參觀之前試射的多名勞動黨高層今次都有露面,加上金正恩與工程人員合照,可能意味著北韓的武器試驗現已大功告成。

