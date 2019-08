舊金山警方舉行”全美打擊犯罪之夜”活動加強警民合作（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

週二是”全美打擊犯罪之夜”(National Night Out Against Crime),目的是加強警民合作,共同打擊罪案,舊金山警察局在市內多個社區都有相關活動,市民也踴躍出席。

舊金山中央警察分局週二傍晚在北岸區Filbert街600號路段的一個室外場地舉行”全美打擊犯罪之夜”活動,市民可就城市治安及罪案問題,透過這個機會直接與警方溝通。

舊金山中央警察局分局長易文耀(Robert Yick)說:”我們期待這個社區聚會,這是與社區見面的機會。”

市民除了藉此機會向警方反映治安狀況及提出建議,還可以品嚐美食、欣賞文藝表演,並且帶小孩子玩遊戲等。

“全美打擊犯罪之夜”每年舉辦一次,每次都會吸引數百人出席,舊金山市長布里德也有出席中央警察分局舉辦的活動。

警方透露,舊金山華埠也將於稍後單獨舉辦一次”打擊犯罪之夜”活動,以往的活動都會吸引上千人出席。

易文耀說:”這樣我們可以讓他們知道,警員正在做的工作,他們若有任何關注議題,這是個機會,我們能真正坐下來討論。”

舊金山10個警察分局,包括列治文分局、日落區的Taraval分局、Ingleside及Bayview分局等都有舉辦類似活動。

