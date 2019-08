【KTSF 蔡璐陽報導】

舊金山市公車局因為要展開隧道維修工程,Muni輕鐵晚間服務8月中將改由巴士接送,為期兩週。

舊金山市交通局表示,因為需要進行隧道維修工程,從8月12日起至8月26日,為期兩週,Muni輕鐵晚上9點半至凌晨1點的一些線路將會關閉。

受影響的線路包括J-Church、K-Ingleside、L-Taravel、M-Ocean View、N-Judah、T-Third,這些服務將會改由穿梭巴士代替,交通局提醒民眾,晚間的巴士服務會比平時慢。

