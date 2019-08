移民局突掃蕩密西西比州食物加工廠 680名工人被捕

【KTSF】

聯邦移民局週三在密西西比州多間食物加工廠執行搜捕行動,共拘捕680名工人,當中大多數是拉美裔,為美國過去十年來,最大規模的職場搜捕行動。

其中一次行動在位於Morton小鎮的Koch Food食物加工廠進行,當局派出3輛巴士,兩輛接載被捕的男工人,一輛接載被捕的女工人,到附近一個軍用倉庫,他們涉嫌違反移民條例而被扣留。

約有70名親友目送他們離開,並高呼”釋放他們,釋放他們”,之後再多兩輛巴士抵達。

在場一名13歲男童含淚與在Koch工廠工作的母親說再見,他雙親都來自危地馬拉。

在搜捕行動展開時,有些工人曾企圖奔跑逃走,但最終也被逮捕,有些工人在證明自己是合法居留後,獲准離開工廠。

當局這次共派出600名探員執行這次搜捕行動,地點包括Bay Springs、Carthage、Canton、Morton、Pelahatchie和Sebastapol小鎮的食物加工廠。

這次搜捕行動,正值特朗普總統到德克薩斯州El Paso市慰問槍擊案的傷者及家屬,El Paso市是一個拉美裔聚居的地方,槍手在上週六槍殺22人前,被指曾在網上發放仇視拉美裔的言論。

當被問及這次行動與特朗普到訪El Paso市是否有關連時,移民及海關執法局代理局長Matthew Albence說:”這是一次籌備多時的行動,執法行動與族裔無關,調查是有真憑實據。”

Albence表示,這次行動可能是有史以來在一個州進行的最大型搜捕行動。

