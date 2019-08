【i-CABLE】

香港浸會大學學生會會長方仲賢週二晚買十支鐳射筆後,被警方以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕,警方指方仲賢買的不是鐳射筆,是鐳射槍,並在記者會示範檢獲的證物,十秒短距離照射可燒焦紙張。

方仲賢週二晚上在深水埗鴨寮街被數名休班探員截查,他拿著的膠袋裝有十支類似鐳射筆,警方指他花了4,200元購買,隔一會兒開始有人圍觀,方仲賢事後送院。

事隔一天,警方用其中一件證物作示範,指近距離照射十秒後,紙張燒焦、冒煙,聲稱示威者都有用類似物件照向警員,所以可以界定為攻擊性武器。多次被問到為何剛拘捕,會將證物用作示範會否影響案件。

警方指香港無禁售這些鐳射槍,但包裝上無列明火數,售賣的排檔涉嫌違反《商品說明條例》,已經轉交海關跟進。

