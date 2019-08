搵屋住專題：Emeryville市一房可負擔公寓重新放售

【KTSF 劉瑩報導】

東灣Emeryville現有一間一睡房可負擔公寓重新放售。

公寓位於San Pablo Ave 3801號,面積有556平方英尺,有一個睡房和一浴室,附帶一個停車位,售價不高於321,800元,HOA管理費為每月396元。

申請人家庭不得超過3人,收入限制方面,一人家庭年收入不得超過78,200元,兩人家庭不得超過89,350元,三人家庭不得超過100,550元。

有興趣的買家要直接聯絡賣方,先到先得,買家出價獲賣家接受,雙方訂立買賣合約後,Emeryville市府才對申請人進行可負擔房屋資格審核。

查詢詳情,請點擊:http://www.emeryville.org/DocumentCenter/View/156/BMR-Ownership-Packet?bidId=

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。