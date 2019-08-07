Comcast擴大廉價上網Internet Essentials服務對象及範圍（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

美國電訊商Comcast週二宣布擴大廉價上網Internet Essentials服務對象及範圍，除了低收入家庭外，也向殘疾人和老年人開放該計畫。

Comcast資深副總及多元文化長David L. Cohen說：”2011年，我在邁阿密碰到一位非常有才華的女子，她的母親不會說英語，每天放學花兩到三小時到有電腦室的圖書館做功課。”

Comcast於8年前開始成立廉價上網計畫Internet Essentials，、旨在幫助在學校接受免費午餐、低收入兒童在家上網，該計畫到目前為止8年來，已將200多萬家庭中的800多萬人連接到家庭互聯網。

但是根據人口普查，灣區最富裕城市Palo Alto，有寬頻上網家庭達94%，而東岸新澤西州的一個城市Trenton，有60%以上的家庭沒有寬頻上網，顯示美國仍存在嚴重的數位鴻溝。

Comcast週二宣布擴大服務範圍，包括退伍軍人、殘疾人和領取政府補助的老年人。

Cohen說：”這個擴大計畫為殘疾人和所有老年人（低收入），不論是否住在試點計畫區開了大門，這個擴大計畫讓合資格的人翻倍，特別是我們希望幫助殘疾人能夠上網。”

這項計畫每月只需付9.95元寬頻連網服務，還有150元的價格購買具備上網的電腦，Comcast還提供”數碼技能”免費訓練。

Cohen說：”我們特別關注在低收入人口，低收入多元人口，低收入且英文不是母語的人口。”

Comcast表示，雖然這項計畫不賺錢，但不會影響其他客戶每月支付的費用，詳情可以上網：www.internetessentials.com

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。