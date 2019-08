Comcast擴大廉價上網Internet Essentials服務對象及範圍（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

美國電訊商Comcast週二宣布擴大廉價上網Internet Essentials服務對象及範圍,除了低收入家庭外,也向殘疾人和老年人開放該計畫。

Comcast資深副總及多元文化長David L. Cohen說:”2011年,我在邁阿密碰到一位非常有才華的女子,她的母親不會說英語,每天放學花兩到三小時到有電腦室的圖書館做功課。”

Comcast於8年前開始成立廉價上網計畫Internet Essentials,、旨在幫助在學校接受免費午餐、低收入兒童在家上網,該計畫到目前為止8年來,已將200多萬家庭中的800多萬人連接到家庭互聯網。

但是根據人口普查,灣區最富裕城市Palo Alto,有寬頻上網家庭達94%,而東岸新澤西州的一個城市Trenton,有60%以上的家庭沒有寬頻上網,顯示美國仍存在嚴重的數位鴻溝。

Comcast週二宣布擴大服務範圍,包括退伍軍人、殘疾人和領取政府補助的老年人。

Cohen說:”這個擴大計畫為殘疾人和所有老年人(低收入),不論是否住在試點計畫區開了大門,這個擴大計畫讓合資格的人翻倍,特別是我們希望幫助殘疾人能夠上網。”

這項計畫每月只需付9.95元寬頻連網服務,還有150元的價格購買具備上網的電腦,Comcast還提供”數碼技能”免費訓練。

Cohen說:”我們特別關注在低收入人口,低收入多元人口,低收入且英文不是母語的人口。”

Comcast表示,雖然這項計畫不賺錢,但不會影響其他客戶每月支付的費用,詳情可以上網:www.internetessentials.com

