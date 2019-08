華埠新同樂飯店招牌被指貶低中國 飯店老闆喊冤（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

本台收到觀眾反映,位於舊金山華埠Jackson街的新同樂飯店,一個招牌上印有”支那”一詞,有貶低中國之嫌,飯店老闆就向本台喊冤。

這一張是觀眾拍到新同樂飯店門口的照片,招牌的左上角印有”支那”料理,有觀眾認為”支那”兩個字有貶低中國之嫌。

本台週二到訪飯店,招牌上”支那”兩個字已經被紙張遮蓋。

老闆表示,近幾日收到數個顧客發表對於招牌的意見,因此最終決定將字遮著。

老闆解釋,他經營新同樂飯店有20多年,這塊招牌在他接手經營時已經存在,相信有近百年歷史,他其實一直沒有留意到”支那”這兩個字,亦完全沒有貶低中國的意味。

老闆亦指,想拆除招牌亦不是那麼容易,內裡有很多小零件及金箔,加上歷史悠久,可能一拆,整塊招牌會碎掉,不過為了安撫不滿的市民,老闆打算稍後會將”支那料理”改成”中華料理”,希望顧客理解。

根據歷史的記載,”支那”最初來自梵文,是古代印度對華夏地區的稱呼,本身沒有任何貶義成分,中、日、韓等多國亦有用這個字。

不過在甲午戰爭,當時大清國戰敗,需向日本割地及賠償,日本人口中的”支那”一詞,漸漸帶有歧視意味,經推翻滿清的中華民國多番抗議後,到了1930年代,國際間亦沒有再用”支那”一詞,而中國一詞就是在滿清後才成為通稱。

