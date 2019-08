港澳辦主任張曉明指修例風波變質有顏色革命特徵

【i-CABLE】

港澳辦主任張曉明通報中央對香港當前局勢的研判,指事態已經變質,帶有明顯”顏色革命”特徵,當前最急迫是”止暴制亂”,如果局勢惡化成,特區政府不能控制的動亂,中央有足夠強大的力量,足以迅速平亂。有與會者指張曉明沒直接提及出動駐港解放軍,但引述鄧小平說過香港一旦發生動亂、中央會干預。

港澳辦及中聯辦在深圳召開香港局勢座談會,香港的商界及政界共550多人參加,港澳辦主任張曉明指,持續60日的反修例風波愈鬧愈大、暴力活動愈演愈烈。

在閉門會面期間,張曉明指當前最急迫和壓倒一切的任務,就是止暴制亂、恢復秩序,他正告反中亂港勢力,不要誤判形勢、將克制當軟弱,不要低估中央維護國家主權安全的決心,如果香港局勢進一步惡化,出現特區政府不能控制的動亂,中央絕不會坐視不管。按《基本法》,中央有足夠多的辦法,足夠強大的力量,迅速平息可能發生的動亂。

張曉明又指”光復香港、時代革命”的口號及侮辱國徽國旗的行為,嚴重挑戰一國兩制原則底線,正如不少人所說事件已經變質,帶有明顯顏色革命特徵,必須追究幕後策劃者、組織者和指揮者的責任。

張曉明強調要挺特首、挺警隊,中央對特首林鄭月娥的工作,一直充分肯定,此刻她把個人榮辱拋開、忍辱負重,對香港、對國家有擔當,中央百分之一百支持,而香港警隊是守住社會穩定的最後一道屏障,中央對警隊的支持毫不動搖,張曉明又指當前香港最大民意,是求穩定、求安寧,要局勢有轉機,不能靠向反對派妥協退讓,亦不要指望中央在原則上讓步。

同場的中聯辦主任王志民就形容,目前是一場關於香港前途的生死戰、保衛戰,已經退無可退,非常時期要堅定不移,與特首”行埋一齊”,挺特首、要真挺、包容地挺、少些指責、多些理解、積極參與”守護香港”及國慶七十周年活動,提升正能量。

今次是5年來,港澳辦和中聯辦再就香港事務聯合召開座談會,二零一四年八月佔中之前也舉行過一次。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。