中國大陸封殺台灣金馬影展 兩岸導演指破壞交流

繼停止批出台灣自由行簽證後,大陸再宣佈暫停電影和工作人員參加台灣金馬影展,中國內地及台灣導演都指封殺不只影響其中一方,受害的是整個華語電影業界。

中國國家電影局在微信公眾號公佈,暫停大陸電影和工作人員參加今年11月23日在台灣舉行的金馬影展,金馬執委會回應,對消息感到遺憾,並表示不會外力因素改變初選結果,但沒有透露大陸影片退出情況。

第56屆金馬獎剛剛在7月尾截止報名,並在10月1日揭曉提名名單,在禁令發出前,多部入圍外國影展的大陸電影,已證實沒有報名參賽,包括曾橫掃金馬獎項的婁燁導演,他的新片《蘭心大劇院》,張藝謀的新片《一秒鐘》,以及今年在柏林電影節,獲影帝影后雙銀熊獎的《地久天長》,入圍康城電影節的《南方車站的聚會》都放棄報名。

綜合大會資料,今年收到的劇情長片參賽影片是近4年最少的,共有148部。

電影業內人士指失去金馬獎,大陸本土沒有一個有代表性的電影獎項,因為即使被視為最具代表性的電影獎金雞獎,入圍影片都受審查。

台灣新浪潮電影著名導演林正盛認為金馬獎能為多部未能在大陸公映的電影提供機會,相信沒得參賽的話,很多導演會失望,業界人士也擔心今次禁令會增加大陸從業員和港澳台合作拍電影的壓力,導致三地合作減少。

