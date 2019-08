國泰據報在航機上安裝閉路電視監察乘客活動（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

有報導指,香港國泰航空公司可能在旗下航機和機場候機室內安裝了閉路電視,並紀錄乘客在機鎗內使用娛樂系統時的活動。

根據CNN網上報導,國泰航空表示會紀錄乘客使用機上娛樂系統的活動,不過公司聲稱,並沒有在椅背屏幕安裝鏡頭、麥克風或感應器等監視乘客。

國泰在7月底更新了私隱條款聲明指,搜集得來的屏幕畫面數據,是要用來設計更具個人化系統,可能會與第三者分享數據,以作市場推廣用途。

另外國泰又表示,為安全理由,在旗下的機場候機室以及登機門上安裝了閉路電視鏡頭。

從去年起有乘客發現,新加坡航空、阿聯酋航空、美聯航空等公司被指在航機上椅背屏幕旁邊安裝了一個攝影鏡頭,引起乘客對私隱問題的關注。

有些航空公司聲稱不會啟動鏡頭,但有網絡安全專家表示,擔心這些鏡頭拍攝到的畫面有可能洩露,落入不法之徒手中。

