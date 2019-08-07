國泰據報在航機上安裝閉路電視監察乘客活動（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

有報導指，香港國泰航空公司可能在旗下航機和機場候機室內安裝了閉路電視，並紀錄乘客在機鎗內使用娛樂系統時的活動。

根據CNN網上報導，國泰航空表示會紀錄乘客使用機上娛樂系統的活動，不過公司聲稱，並沒有在椅背屏幕安裝鏡頭、麥克風或感應器等監視乘客。

國泰在7月底更新了私隱條款聲明指，搜集得來的屏幕畫面數據，是要用來設計更具個人化系統，可能會與第三者分享數據，以作市場推廣用途。

另外國泰又表示，為安全理由，在旗下的機場候機室以及登機門上安裝了閉路電視鏡頭。

從去年起有乘客發現，新加坡航空、阿聯酋航空、美聯航空等公司被指在航機上椅背屏幕旁邊安裝了一個攝影鏡頭，引起乘客對私隱問題的關注。

有些航空公司聲稱不會啟動鏡頭，但有網絡安全專家表示，擔心這些鏡頭拍攝到的畫面有可能洩露，落入不法之徒手中。

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