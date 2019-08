林鄭月娥到天水圍警署探望駐守警員（視頻）

【i-CABLE】

香港行政長官林鄭月娥週三出席一項活動時表示,希望社會早日回復平靜,讓特區政府可以集中精力發展經濟、改善民生,她又先後到過天水圍及大圍,包括受到破壞的天水圍警署,但沒有安排傳媒採訪。

林鄭月娥早上出席大公文匯傳媒集團舉辦的港澳同胞奉獻祖國70年展覽,只有內地及部份香港獲邀傳媒可出席,新聞處在下午發稿和影片,她在活動中提到,希望社會早日回復平靜。

新聞處晚上再發稿和相片,指她到天水圍警署探望駐守的警員,獲悉警署近日被示威者圍堵時受到的破壞,包括多個樓層的玻璃窗打碎,林鄭月娥感謝警隊在非常困難的情況下努力維護法紀,是修例風波以來她首次到警署探望警員。

她又在食物及衛生局局長陳肇始陪同下,到港鐵天水圍站外了解新公眾街市的選址,其後往大圍街市,視察為街市安裝冷氣工程的進展。

政府新聞處指,林鄭月娥與多位居民交談,他們就社會議題表達不同的意見,兩個行程均沒有安排傳媒採訪,特首辦回覆查詢,指並非公開活動,因此事前沒有通知任何傳媒採訪。

