加州新法令居民更難反對無家可歸者支援中心選址

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市府在南岸區開設無家可歸者支援中心引起居民強烈反對，居民入稟控告市府挑戰這個決定，不過居民將來想上訴將會更難，州長紐森上星期簽署一項新法案，規定如果支援中心的選址符合法例，就可以直接通過。

SB 48法案去年底由代表舊金山的州參議員威善高提出，目的在於加快通過加州的無家可歸者支援中心，規定如果一個支援中心的選址符合地方規劃、安全及建築條例，而中心又能提供足夠房屋及健康支援服務等，市府就可以通過計劃，不會有上訴及環境評估的程序，換句話說，即是市民想反對的話會更加困難。

威善高表示，南岸區的支援中心現正因為訴訟，令中心的興建延遲，未能讓有需要的無家可歸者盡快得到所需的服務。

SB 48融入另一條關於興建支援中心的法案AB 101，一併獲紐森簽署落實，法例已經即時生效。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。