加州新法令居民更難反對無家可歸者支援中心選址

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市府在南岸區開設無家可歸者支援中心引起居民強烈反對,居民入稟控告市府挑戰這個決定,不過居民將來想上訴將會更難,州長紐森上星期簽署一項新法案,規定如果支援中心的選址符合法例,就可以直接通過。

SB 48法案去年底由代表舊金山的州參議員威善高提出,目的在於加快通過加州的無家可歸者支援中心,規定如果一個支援中心的選址符合地方規劃、安全及建築條例,而中心又能提供足夠房屋及健康支援服務等,市府就可以通過計劃,不會有上訴及環境評估的程序,換句話說,即是市民想反對的話會更加困難。

威善高表示,南岸區的支援中心現正因為訴訟,令中心的興建延遲,未能讓有需要的無家可歸者盡快得到所需的服務。

SB 48融入另一條關於興建支援中心的法案AB 101,一併獲紐森簽署落實,法例已經即時生效。

