調查發現開學採購為家長增添壓力 花費也越來越高（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

下星期開始，灣區的學校陸陸續續開學，大部分家長也為孩子們買好了文具等用品，多項針對家長所做的調查發現，開學採購讓他們壓力很大，尤其是花費越來越高。

過了漫長的暑假，許多家長都迫不急待趕快開學，但另一方面，根據Coinstar的調查，5分之3的父母對開學感到壓力很大，當中有3分之2的家長是因為要花費採購。

有家長說：”花費是漸進增加的，高中花比較多，但還好有電腦，很多作業在電腦做，省很多紙。”

接受訪問的家長，有45%會花100到300元，24%花不到100元，家有4個孩子的Angela Han如何精打細算呢？

Angela說：”我在最後一刻才買，因為我覺得以前我太早買，後來發現根本不需要，就放在那，所以我現在有需要才買。”

像這些polo衫，都是等到打折3塊錢一件才買，新學期新的開始，有些小孩從頭到腳都要新的，Angela的女兒韓晶晶就看過有同學之間會比較誰的文具比較高級。

韓晶晶說：”有時候同學會炫耀文具，看看我有甚麼，其他的同學就會忌妒。”

Angela說：”我會鼓勵孩子買較好較耐用的文具，我年輕時書包都用好久，而且我也為環保著想。”

要如何當個精打細算的家長，專家建議，採購前先把以前買的還沒用完的文具整理出來，列出清單，就不會重覆多買。

衣服不需要全新的，除非太舊或已經不合身。

不要一次買齊，因為很多老師列出的文具清單，有時開學一段時間未必還派上用場，也有家長分享經驗，在開學後及萬聖節購物之前，是返校文具大清倉的時候，趁便宜買明年的文具用品。

特朗普總統日前宣布要對價值3,000億美元的中國進口商品加徵10%的關稅，對於即將開學的返校購物商品價格來看，似乎沒有太大的變動，但明年會是甚麼情況仍有待觀察。

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