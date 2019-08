調查發現開學採購為家長增添壓力 花費也越來越高（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

下星期開始,灣區的學校陸陸續續開學,大部分家長也為孩子們買好了文具等用品,多項針對家長所做的調查發現,開學採購讓他們壓力很大,尤其是花費越來越高。

過了漫長的暑假,許多家長都迫不急待趕快開學,但另一方面,根據Coinstar的調查,5分之3的父母對開學感到壓力很大,當中有3分之2的家長是因為要花費採購。

有家長說:”花費是漸進增加的,高中花比較多,但還好有電腦,很多作業在電腦做,省很多紙。”

接受訪問的家長,有45%會花100到300元,24%花不到100元,家有4個孩子的Angela Han如何精打細算呢?

Angela說:”我在最後一刻才買,因為我覺得以前我太早買,後來發現根本不需要,就放在那,所以我現在有需要才買。”

像這些polo衫,都是等到打折3塊錢一件才買,新學期新的開始,有些小孩從頭到腳都要新的,Angela的女兒韓晶晶就看過有同學之間會比較誰的文具比較高級。

韓晶晶說:”有時候同學會炫耀文具,看看我有甚麼,其他的同學就會忌妒。”

Angela說:”我會鼓勵孩子買較好較耐用的文具,我年輕時書包都用好久,而且我也為環保著想。”

要如何當個精打細算的家長,專家建議,採購前先把以前買的還沒用完的文具整理出來,列出清單,就不會重覆多買。

衣服不需要全新的,除非太舊或已經不合身。

不要一次買齊,因為很多老師列出的文具清單,有時開學一段時間未必還派上用場,也有家長分享經驗,在開學後及萬聖節購物之前,是返校文具大清倉的時候,趁便宜買明年的文具用品。

特朗普總統日前宣布要對價值3,000億美元的中國進口商品加徵10%的關稅,對於即將開學的返校購物商品價格來看,似乎沒有太大的變動,但明年會是甚麼情況仍有待觀察。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。