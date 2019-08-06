大蒜節槍擊案列本土恐襲案 槍手有行兇目標名單

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南灣Gilroy市大蒜節早前發生的槍擊案，聯邦調查局已正式將案件列為本土恐襲案處理，當局稱，槍手有一個行兇目標名單，包括宗教場所、法院等地點。

本案的槍手為19歲青年Santino William Legan，當局仍在調查他於7月28日在大蒜節行兇的動機，該次槍擊案共造成3人死亡，當中包括兩名兒童。

當局透露，Legan並無寫下遺書解釋他行兇的動機，但他似乎對一些存有暴力的意識形態感興趣，當局尚未排除案件可能與白人至上主義有關。

在行兇當天，Legan曾在社交網站Instagram呼籲追蹤他的人閱讀一本19世紀的書籍，該本書籍深受白人至上主義份子的追捧，Legan也曾對小鎮過度擁擠表達不滿，他也不滿空地被填補，以容納大群拉美裔和矽谷白人。

Legan的家人週二透過律師發表聲明，表示對案件感到極度震驚和恐懼，他們謹對死傷者的家人致歉，也絕不姑息任何可能引致槍擊案發生的仇恨思想和意識形態。

Legan長大的地方，距離大蒜節舉行的場地Christmas Hill Park不足一哩，他父親是競跑運動員及教練，兄長則是拳手，他祖父曾是Santa Clara縣參事。

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