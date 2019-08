大蒜節槍擊案列本土恐襲案 槍手有行兇目標名單

【KTSF】

南灣Gilroy市大蒜節早前發生的槍擊案,聯邦調查局已正式將案件列為本土恐襲案處理,當局稱,槍手有一個行兇目標名單,包括宗教場所、法院等地點。

本案的槍手為19歲青年Santino William Legan,當局仍在調查他於7月28日在大蒜節行兇的動機,該次槍擊案共造成3人死亡,當中包括兩名兒童。

當局透露,Legan並無寫下遺書解釋他行兇的動機,但他似乎對一些存有暴力的意識形態感興趣,當局尚未排除案件可能與白人至上主義有關。

在行兇當天,Legan曾在社交網站Instagram呼籲追蹤他的人閱讀一本19世紀的書籍,該本書籍深受白人至上主義份子的追捧,Legan也曾對小鎮過度擁擠表達不滿,他也不滿空地被填補,以容納大群拉美裔和矽谷白人。

Legan的家人週二透過律師發表聲明,表示對案件感到極度震驚和恐懼,他們謹對死傷者的家人致歉,也絕不姑息任何可能引致槍擊案發生的仇恨思想和意識形態。

Legan長大的地方,距離大蒜節舉行的場地Christmas Hill Park不足一哩,他父親是競跑運動員及教練,兄長則是拳手,他祖父曾是Santa Clara縣參事。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。