舊金山警方公佈一段監控錄像,顯示一名匪徒從列治文區一棟住宅外面偷走包裹。

警方表示,7月17號星期三上午9點左右,居住在Laurel Heights區Iris Avenue的事主收到訊息,顯示包裹已經送到,不過事主找不到包裹。

警員抵達現場之後,事主表示從家裡的監控錄像看到匪徒拿走包裹。

警方呼籲市民提供線索,匿名報案熱線:(415) 575-4444,或發短訊到TIP411,註明SFPD。

