【KTSF】

東灣奧克蘭市(屋崙)週一晚發生多宗槍擊和利器傷人案,共造成兩人死亡,兩人受傷。

警方於週一晚11時18分接獲舉報,指一名男子在Hillside街9000號路段中槍,救護人員到場後發現受害人中槍倒地,立即將他送院搶救。

大約5分鐘後,警方接報指24街1100號路段發生槍擊案,警員到場後發現一男一女中槍,兩人送院搶救後,男子傷重不治,女子傷勢穩定。

至週二凌晨12時17分,警方接報指Courtland大街2500號發生利刀傷人案,警員到場後發現一名男子被利器刺傷,救護人員即場為他急救,但他最終傷重不治。

警方尚未公布兩名死者的身分,也未透露是否掌握兇徒的資料。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。