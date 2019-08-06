舊金山Mission Bay設單車徑移走數十車位惹居民不滿（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

為了加強道路安全，減少因交通意外引起的傷亡報告，舊金山交通局正在Mission Bay社區7街一段進行道路改善工程，當中為了在馬路上劃分出一條單車徑，局方一次過移除街上數十個停車位，引起該區部分居民不滿。

整項工程橫跨7街由Folsom街至16街一段，Mission Bay 7街一帶就是道路改善工程的最後一期，預計將於本月底完工。

主要的改動是在馬路上劃出一條受保護的單車徑、改善交通燈訊號、在行人過路線上重新塗上較顯眼的顏色，確保司機多留意行人等。

不過工程未完成，就引起了該區居民的不滿。

為了保護單車騎士，交通局在7街夾16街這裡開始一連幾個路段，將Caltrain路軌旁邊數十個停車位一次過移除，變成一條單車徑，雖然局方在行人路對開加設停車位，但移除的遠比加的多，令居民擔心停車位會很緊張。

Mission Bay居民嚴豐說：”我覺得他們是單方面考慮自行車的安全，考量每年有多少騎自行車上下班的人被汽車碰撞，出現一些交通事故，但他同時也應該考慮附近居民有個停車的地方。”

嚴先生表示，Mission Bay區以公寓為主，每戶基本上只獲分配一個車房停車位，其餘的汽車要停在街上，雖然橫街及其他小路都可以泊車，但街上經常要洗街，部分時段又禁止泊車，晚一點回家，隨時要到幾個街口外才找到停車位。

交通局7月9日就工程舉行聽證會，嚴先生指，就算有居民提出對移除停車位的擔憂，局方好像沒有聽到，仍然如期動工。

嚴先生說：”我覺得沒聽意見，就很快9號開聽證會，19號就開始封路了，就不讓你們再停車，就開始施工了，時間上相當的快。”

不過這項改動對於無車一族來說就是喜訊。

Mission Bay區居民Benjamin Parks說：”我認為這樣對於單車騎士比較安全，我有一輛單車，我喜歡這種安排，我沒有車，我個人來說亦不需要停車位。”

交通局回應本台查詢時表示，7街這一段是市內重要的單車線路，連接Mission Bay區至市中心Civic Center一帶，在市府過去30多年的交通規劃中，這一帶一直都被視為”單車優先”的社區，保護單車騎士的安全，並鼓勵居民改用單車出入。

至於停車位的安排，局方明白這對駕駛者來說會造成不方便，規劃時，有盡量考慮將影響減到最少，但保留停車位對同樣使用道路的行人及單車騎士是否安全及公平呢，因此有了今天的決定。

為了緩解居民的擔憂，局方放寬了部份橫街夜間泊車的限制，局方會密切留意這個辦法是否可行，亦不排除作出其他方便駕駛者的轉變，歡迎社區繼續表達意見。

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