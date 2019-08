舊金山Mission Bay設單車徑移走數十車位惹居民不滿（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

為了加強道路安全,減少因交通意外引起的傷亡報告,舊金山交通局正在Mission Bay社區7街一段進行道路改善工程,當中為了在馬路上劃分出一條單車徑,局方一次過移除街上數十個停車位,引起該區部分居民不滿。

整項工程橫跨7街由Folsom街至16街一段,Mission Bay 7街一帶就是道路改善工程的最後一期,預計將於本月底完工。

主要的改動是在馬路上劃出一條受保護的單車徑、改善交通燈訊號、在行人過路線上重新塗上較顯眼的顏色,確保司機多留意行人等。

不過工程未完成,就引起了該區居民的不滿。

為了保護單車騎士,交通局在7街夾16街這裡開始一連幾個路段,將Caltrain路軌旁邊數十個停車位一次過移除,變成一條單車徑,雖然局方在行人路對開加設停車位,但移除的遠比加的多,令居民擔心停車位會很緊張。

Mission Bay居民嚴豐說:”我覺得他們是單方面考慮自行車的安全,考量每年有多少騎自行車上下班的人被汽車碰撞,出現一些交通事故,但他同時也應該考慮附近居民有個停車的地方。”

嚴先生表示,Mission Bay區以公寓為主,每戶基本上只獲分配一個車房停車位,其餘的汽車要停在街上,雖然橫街及其他小路都可以泊車,但街上經常要洗街,部分時段又禁止泊車,晚一點回家,隨時要到幾個街口外才找到停車位。

交通局7月9日就工程舉行聽證會,嚴先生指,就算有居民提出對移除停車位的擔憂,局方好像沒有聽到,仍然如期動工。

嚴先生說:”我覺得沒聽意見,就很快9號開聽證會,19號就開始封路了,就不讓你們再停車,就開始施工了,時間上相當的快。”

不過這項改動對於無車一族來說就是喜訊。

Mission Bay區居民Benjamin Parks說:”我認為這樣對於單車騎士比較安全,我有一輛單車,我喜歡這種安排,我沒有車,我個人來說亦不需要停車位。”

交通局回應本台查詢時表示,7街這一段是市內重要的單車線路,連接Mission Bay區至市中心Civic Center一帶,在市府過去30多年的交通規劃中,這一帶一直都被視為”單車優先”的社區,保護單車騎士的安全,並鼓勵居民改用單車出入。

至於停車位的安排,局方明白這對駕駛者來說會造成不方便,規劃時,有盡量考慮將影響減到最少,但保留停車位對同樣使用道路的行人及單車騎士是否安全及公平呢,因此有了今天的決定。

為了緩解居民的擔憂,局方放寬了部份橫街夜間泊車的限制,局方會密切留意這個辦法是否可行,亦不排除作出其他方便駕駛者的轉變,歡迎社區繼續表達意見。

