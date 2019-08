美國接連發生嚴重槍擊案 灣區民眾是否擔心（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

過去這個週末發生兩起嚴重槍擊案,灣區民眾是否擔心發生在自己周圍呢?

學校快開學了,不少家長帶孩子採購返校用品,德州El Paso 的Walmart發生集體槍擊案,灣區民眾是否擔心?

有市民說:”某種程度我會擔心,我覺得有很多事我們都不知道,社會上有太多不穩定的人,某種程度我不擔心,有時候我到這些地方,我就不去想它。”

有受訪民眾不知道槍擊案的發生,聽了嚇一跳。

受訪婦人說:”我甚至不知道週末有槍擊案發生,因為我忙著準備兒子的生日,我會擔心,因為我們剛為他的生日採購,真的會害怕一想到你跟家人出去,有可能就是最後一次,每次看到關於槍擊案的新聞就很難過,讓我在想還要不要帶小孩出去參加家庭活動。”

也有民眾表示不會擔心。

女市民說:”你不能因此害怕去公共場所,壞人就達到目的,我會小心謹慎,但不會阻止我跟人社交,或是去買我想要買的東西。”

記者在採訪過程中,有家長就對我說,他們不想在孩子面前談論這樣的悲劇,因此拒絕接受採訪。

心理學家表示,不要跟8歲以下的兒童談論槍擊案,但現在資訊發達,孩子有機會從別的地方聽到槍擊案,跟不同年紀的孩子談槍擊案,有不同的表達方式,如果是跟青少年談,以傾聽他們的想法為主,如果是跟年紀小的孩子談,越簡單越好,以描述救人的英雄為主,跟就讀小學的孩子談槍擊案,盡量避免讓他們看到血腥的照片。

