美國接連發生嚴重槍擊案 灣區民眾是否擔心（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

過去這個週末發生兩起嚴重槍擊案，灣區民眾是否擔心發生在自己周圍呢？

學校快開學了，不少家長帶孩子採購返校用品，德州El Paso 的Walmart發生集體槍擊案，灣區民眾是否擔心？

有市民說：”某種程度我會擔心，我覺得有很多事我們都不知道，社會上有太多不穩定的人，某種程度我不擔心，有時候我到這些地方，我就不去想它。”

有受訪民眾不知道槍擊案的發生，聽了嚇一跳。

受訪婦人說：”我甚至不知道週末有槍擊案發生，因為我忙著準備兒子的生日，我會擔心，因為我們剛為他的生日採購，真的會害怕一想到你跟家人出去，有可能就是最後一次，每次看到關於槍擊案的新聞就很難過，讓我在想還要不要帶小孩出去參加家庭活動。”

也有民眾表示不會擔心。

女市民說：”你不能因此害怕去公共場所，壞人就達到目的，我會小心謹慎，但不會阻止我跟人社交，或是去買我想要買的東西。”

記者在採訪過程中，有家長就對我說，他們不想在孩子面前談論這樣的悲劇，因此拒絕接受採訪。

心理學家表示，不要跟8歲以下的兒童談論槍擊案，但現在資訊發達，孩子有機會從別的地方聽到槍擊案，跟不同年紀的孩子談槍擊案，有不同的表達方式，如果是跟青少年談，以傾聽他們的想法為主，如果是跟年紀小的孩子談，越簡單越好，以描述救人的英雄為主，跟就讀小學的孩子談槍擊案，盡量避免讓他們看到血腥的照片。

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