香港週一發生的多區衝突,警方使用了800發催淚彈及140發橡膠子彈,警方指示威變成無法無天的暴行,嚴重影響大眾安全,迫不得已在民居使用催淚彈,又解釋週一晚北角的襲擊事件,4小時後才有警察到場,是因為有人包圍警署,調配不到人手。

8月5日各區都出現這些畫面,警方指共施放800發催淚彈、140發橡膠子彈及20發海綿彈,一天內發催淚彈接近過去兩個月1,000發的總數,大部份在民居發放,警方的解釋是。警方在行動中拘捕148人,最小只有13歲。

除了示威,荃灣和北角之前一天分別有街頭襲擊,在北角的案件,警方承認晚上7時許接報,但4小時後,到晚上11時許防暴警察才到場作出驅散,警方又指當時各區都有衝突,未能適時調配警力。

