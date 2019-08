香港衝突後多區交通燈被人破壞未能運作（視頻）

【i-CABLE】

香港週一遍地衝突後,有117組交通燈被人破壞、剪斷電線、未能運作,令多區出現人車爭路,只有靠行人和司機自律,互相忍讓使用道路。

週一連場衝突後,港九新界都有交通燈被人破壞,未能運作,長沙灣道和欽州街這個十字路口一向人多車多,沒有交通燈,更加混亂。

成人、小孩、撐著拐杖的,還是坐輪椅的,過馬路都隨時跟巴士、貨車擦身而過,人車爭路下,司機要慢駛。

衝突過後,跟欽州街連接的長沙灣道汝州街和福華街一帶,交通燈被人破壞後電線外露,現場未見警員或交通督導員指揮交通,警車和交通警駛過都沒有下車,深水埗黃竹街和南昌街亦最少兩組交通燈未能運作。

尖沙咀彌敦道和柯士甸道交界的十字路口就有機電署職員維修交通燈,警員在場指揮交通,彌敦道有多條巴士線行駛,維修交通燈期間巴士大排長龍,沿彌敦道行,油麻地和旺角有部份交通燈壞了,交通擠塞。

新界方面,荃灣大河道有交通燈被破壞,「綠公仔」被噴上黑油漆,警員指揮交通。港島灣仔警察總部附近的駱克道、分域街交界交通燈亦壞了,靠行人和司機自律。

