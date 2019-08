浸大學生被捕市民包圍深水埗警署 警放催淚彈驅散（視頻）

【i-CABLE】

浸會大學學生會會長方仲賢,週二在深水埗購買十支激光電筒後,被警方拘捕,指他涉嫌藏有攻擊性武器,大批不滿的市民晚上包圍警署,警方施放催淚彈驅散,拘捕最少5人。

方仲賢被捕後,數百名市民包圍深水埗警署,要求警方交代,他們用激光照向警署,又在警署外噴上”狗官”的字眼。

報案室在晚上10時半落閘,有防暴警察在警署內戒備,有人在馬路上架設路障,亦有放火燒雜物,有人企圖破壞報案室門口的鐵閘。

警方在晚上約11時20分在警署內舉黑旗,由攝影機拍到舉黑旗,隔了十秒便隨即在警署內,包括從樓上發放多枚催淚彈驅散人群,人群四散。

有示威者將催淚彈丟回警署方向,全副裝備的警察之後出來一字排開形成防線,又用大光燈照向示威者的方向,又上天橋驅散市民。

凌晨12時15分,警察推進追捕示威者,在鴨寮街制服了最少5人。

