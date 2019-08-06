浸大學生被捕市民包圍深水埗警署 警放催淚彈驅散（視頻）

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浸會大學學生會會長方仲賢，週二在深水埗購買十支激光電筒後，被警方拘捕，指他涉嫌藏有攻擊性武器，大批不滿的市民晚上包圍警署，警方施放催淚彈驅散，拘捕最少5人。

方仲賢被捕後，數百名市民包圍深水埗警署，要求警方交代，他們用激光照向警署，又在警署外噴上”狗官”的字眼。

報案室在晚上10時半落閘，有防暴警察在警署內戒備，有人在馬路上架設路障，亦有放火燒雜物，有人企圖破壞報案室門口的鐵閘。

警方在晚上約11時20分在警署內舉黑旗，由攝影機拍到舉黑旗，隔了十秒便隨即在警署內，包括從樓上發放多枚催淚彈驅散人群，人群四散。

有示威者將催淚彈丟回警署方向，全副裝備的警察之後出來一字排開形成防線，又用大光燈照向示威者的方向，又上天橋驅散市民。

凌晨12時15分，警察推進追捕示威者，在鴨寮街制服了最少5人。

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