德州Walmart槍擊案死者介乎15至90歲 家屬無比悲痛

【KTSF 張麗月報導】

在週末分別在德克薩斯州和俄亥俄州發生的嚴重槍擊案,共造成31人死亡,其中在德州El Paso的Walmart店內發生的槍擊案,有22人死亡,死者年齡介乎15歲至90歲,民眾為死難者追悼。

對於這麼暴戻的悲劇,死難者家屬感到無比悲痛,在El Paso Walmart店內發生的槍擊案,有22人死亡,死者包括一對夫婦,Andre Anchondo走到他妻子Jordan和兩個月大兒子面前,設法阻擋子彈保護他們,但結果Andre和他妻子同中槍,兒子就無恙。

遇害夫婦的家人說:”我相信父母終極犧牲所展現的愛就是保護子女,在Walmart購買開學用品時不應發生的事。”

另外犧牲的還有做巴士司機的60歲退伍軍人,他的侄子形容,他是個有愛心的人。

還有一名86歲婦人,事發時她女兒焦急地尋找她媽媽身在何處。

她女兒說:”我只是想找我媽媽,有人告知她在何處,我只希望知道她是死或活。”

結果帶來令她心碎的消息。

El Paso槍擊案最年輕的受害人就是15歲的Javier Rodriguez,他是一個足球迷。

值得一提的就是,El Paso Walmart店一名職員,曾經奮不顧身帶領過百名顧客和職員通過防火通道,走入4個貨櫃箱躲避,鎖好大門之後,再引領50、60人走到停車場附近的Sam’s Club店從而脫險。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。