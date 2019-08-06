同學指俄亥俄州槍手早有暴力思想 前女友歸咎精神病

【KTSF 馮政浩報導】

俄亥俄州星期日發生的9個人被槍殺慘劇，相關消息陸續浮現，槍手的同學稱一早已經有警號，而聲稱是槍手的前女友就認為是精神病得不到支援。

涉案槍手Connor Betts的行兇動機仍然是一個謎，消息透露，搜查Betts居所的時候，發現有意圖殺人的字句，但警方指看不出有政治或有任何偏見。

警方說Betts身上的彈藥，足以做成更大屠殺。

Dayton市警察局長Richard Biehl說：”在疑兇身上找到的子彈匣，若上滿彈藥，他可以有250發子彈。”

警方在開槍後半分鐘內趕到，將Betts擊斃。

星期日凌晨Betts開車到Dayton的Oregon District，同行是他的妹妹和一名朋友，他妹妹後來是槍擊死者之一，朋友就受傷，仍然留醫。

根據Betts的中學同學敘述，Betts過往已經有暴力思想，被Bellbrook高中勒令停學，Betts的筆記簿有兩個恐怖名單，一個是針對男生的追殺名字，另一個針對女生的強姦名單。

有一名Bellbrook畢業生表示，自己和妹妹都是在名單之內。

曾與槍手就讀同一高中的Spencer Brickler說：”我見過某日下課後，他被警察拉下車，他之前寫了一個追殺名單，而我就不知為什麼會在這個名單之內。”

不過Betts的前女友就認為，這次是精神病患事件。

槍手前女友Adelia Johnson說：”這不是種族問題，也不是宗教問題，這是一名受痛楚的男子，得不到需要的援助。”

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