同學指俄亥俄州槍手早有暴力思想 前女友歸咎精神病

俄亥俄州星期日發生的9個人被槍殺慘劇,相關消息陸續浮現,槍手的同學稱一早已經有警號,而聲稱是槍手的前女友就認為是精神病得不到支援。

涉案槍手Connor Betts的行兇動機仍然是一個謎,消息透露,搜查Betts居所的時候,發現有意圖殺人的字句,但警方指看不出有政治或有任何偏見。

警方說Betts身上的彈藥,足以做成更大屠殺。

Dayton市警察局長Richard Biehl說:”在疑兇身上找到的子彈匣,若上滿彈藥,他可以有250發子彈。”

警方在開槍後半分鐘內趕到,將Betts擊斃。

星期日凌晨Betts開車到Dayton的Oregon District,同行是他的妹妹和一名朋友,他妹妹後來是槍擊死者之一,朋友就受傷,仍然留醫。

根據Betts的中學同學敘述,Betts過往已經有暴力思想,被Bellbrook高中勒令停學,Betts的筆記簿有兩個恐怖名單,一個是針對男生的追殺名字,另一個針對女生的強姦名單。

有一名Bellbrook畢業生表示,自己和妹妹都是在名單之內。

曾與槍手就讀同一高中的Spencer Brickler說:”我見過某日下課後,他被警察拉下車,他之前寫了一個追殺名單,而我就不知為什麼會在這個名單之內。”

不過Betts的前女友就認為,這次是精神病患事件。

槍手前女友Adelia Johnson說:”這不是種族問題,也不是宗教問題,這是一名受痛楚的男子,得不到需要的援助。”

