港澳辦指香港需止暴制亂恢復秩序 中央堅定支持林鄭

港澳辦再次召開記者會談香港的局勢,發言人指當前急務是”止暴制亂、恢復秩序”,被問到會否出動駐港解放軍,發言人指解放軍是維護祖國,每一寸神聖領土的強大力量,中央絕不會放任香港出現特區政府不能控制的危及國家統一和安全的動亂。發言人又重申中央堅定支持香港行政長官林鄭月娥,反對派逼林鄭月娥辭職的圖謀注定不會得逞。

8日前被問到是否出動駐港解放軍,港澳辦發言人指《基本法》有規定、不多說。8日後同一個記者會,再被三次問到駐軍的問題。發言人又指解放軍是聽黨指揮,依照《基本法》及《駐軍法》辦事,他相信在中央政府堅定不移的支持下,特區政府和香港警隊完全有能力恢復社會秩序及安定。

發言人又指香港近期的事態已經完全超出集會遊行自由,升級為極端暴力行為,將國旗拋落海,更加是囂張至極、喪心病狂,楊光指想問叫這口號的人一句,說完”怎麼看”,他表示還要說”怎樣辦”,他呼籲市民站出來守護家園,堅定支持特首林鄭月娥,又重申中央這個立場。

提到參與抗爭的大部份是年輕人,港澳辦發言人歸咎香港的國民教育確實有問題,港澳辦又形容罷工、罷市、罷課是極端暴力犯罪行為,而且示威者堵塞交通令人無法上班,變相造成罷工現象,亦是個笑話。

