美國將中國列為匯率操縱國 人民銀行斥保護主義

中美貿易戰進一步升級,美國將中國列為匯率操縱國,是1994年以來首次,離岸人民幣兌美元匯價跌至有紀錄以來最低。在北京,人民銀行批評美方不顧事實,是奉行任性的單邊主義和保護主義。

美國財政部發聲明,指財長姆欽在特朗普總統的支持下,週一正式將中國列為匯率操縱國,指中國過去一直透過大規模干預外匯市場,促進貨幣貶值,近日更採取實質行動,確認中國將貨幣貶值,旨在國際貿易中取得不公平競爭優勢。

姆欽將與國際貨幣基金組織合作,消除來自中國的不公平競爭,特朗普亦在社交網站批評中國意圖繼續以不公平貿易手法及操縱匯率,一面倒地從美國獲取數以億計美元,聲言今後不會再發生。

在北京,人民銀行提出堅決反對,指機制上,人民幣匯率是由市場供求決定,參考一籃子貨幣進行調節,不存在”匯率操縱”,批評美方不顧事實,無理給中國貼標籤,是任性的單邊主義和保護主義行為,奉勸美國懸崖勒馬。

美方在確定某一個國家操縱匯率後,會要求與有關國家進行特定談判,矯正被低估的貨幣匯率並施加處罰,例如將有關國家的產品,排除出美國政府採購名單,但因為中美雙方早已就貿易議題展開談判,並已對中國進口貨品加徵關稅。

分析相信華府今次決定象徵意義大於實質影響,不過特朗普便可藉此履行當年競選時指,會將中國列為匯率操縱國的承諾。

