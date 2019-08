【i-CABLE】

東灣柏克萊市中心的灣區捷運站(BART)週二凌晨發生利器傷人案,一名男子和一名女子在乘搭扶手電梯時,突然被一名男子刺傷,後者行兇後逃去無蹤。

事發於凌晨12時50分左右,傷者分別是一名27歲男子和一名36歲女子,二人當時正在Downtown Berkeley站乘搭扶手電梯,到Shattuck大街夾Center街,突然被一名男疑犯襲擊。

男疑犯被指是非洲裔,身材瘦削,年約20至25歲,身穿灰色連帽上衣、灰色黑間長褲和深色鞋,男疑犯行兇後踏單車逃離現場。

兩名傷者需要送院治療。

