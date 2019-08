香港有示威者聚集黃大仙 警施放催淚彈驅散（視頻）

【i-CABLE】

示威者週六晚在全港多個地區”快閃”堵路,包圍多間警署,警方驅散行動多次引發衝突。黃大仙紀律部隊宿舍外有大批示威者聚集,警方指有人投擲懷疑腐蝕性物體,多次施放催淚彈驅散。觀塘警署亦被示威者包圍,有警員高位向地面開槍發射海綿彈。

凌晨12時許,黃大仙巴士總站對出有不少市民聚集,向在對面紀律部隊宿舍外戒備的防暴警察指罵。有的士司機駛過,指罵示威者,雙方爭執,司機站上車頂。

到約12時半,警方指有人投擲懷疑腐蝕性物體,舉起黑旗警告。到1時許,警方施放催淚彈,向前推進,示威者退後。有人感到不適,要由他人攙扶。部分人跨過龍翔道石壆,遠離警方防線。警方一度進入巴士總站,又繼續在宿舍外戒備。

到接近兩時,警方舉起黃旗警告,要求在場人士離開。數分鐘後警方快速推進,到黃大仙下村一帶,將多名市民包圍,檢查泊在路邊的車,搜查一名男子的物品,又向男子搜身,有記者亦被包圍,警方將帶走幾個人。

凌晨3時許,有示威者由龍翔道行向宿舍方向,有人手持碎石、磚頭,有人向在宿舍外戒備的警員扔雜物,警員數分鐘內先後舉起紅旗及黑旗警告。

到接近3時半,再次施放催淚彈,有人將催淚彈扔回警員的方向,又出動丫叉。到3時半警方將防線移後,示威者其後亦離開。

在觀塘警署外,晚上11時半,有大批街坊聚集、指罵警員,有防暴警員打算向示威者噴疑似胡椒水,但不慎噴中前面的警員,其後警員退回警署。

接近兩時,有人在警署外燃燒雜物,警員在沒有警告下,在警署內向外面的群眾發射胡椒彈,地上有未爆開的胡椒彈,之後有示威者再擲磚入警署,警署內再在沒有警告下射胡椒彈出來,高處又有警員從窗內發射海綿彈,示威者不滿,向警署照射激光,約3時人群開始散去,防暴警察從警署衝出,在附近巡邏。

天水圍警署外牆被人塗污,防暴警員在警署外戒備,數十名街坊聚集離遠指罵警員。大約兩時半,在天耀路有過百名市民聚集,警員出示紅旗警告,指市民正參與非法集會。其後防暴警察多次驅散市民,又衝入商場範圍帶走一名女子。

