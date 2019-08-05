香港有示威者聚集黃大仙 警施放催淚彈驅散（視頻）

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示威者週六晚在全港多個地區”快閃”堵路，包圍多間警署，警方驅散行動多次引發衝突。黃大仙紀律部隊宿舍外有大批示威者聚集，警方指有人投擲懷疑腐蝕性物體，多次施放催淚彈驅散。觀塘警署亦被示威者包圍，有警員高位向地面開槍發射海綿彈。

凌晨12時許，黃大仙巴士總站對出有不少市民聚集，向在對面紀律部隊宿舍外戒備的防暴警察指罵。有的士司機駛過，指罵示威者，雙方爭執，司機站上車頂。

到約12時半，警方指有人投擲懷疑腐蝕性物體，舉起黑旗警告。到1時許，警方施放催淚彈，向前推進，示威者退後。有人感到不適，要由他人攙扶。部分人跨過龍翔道石壆，遠離警方防線。警方一度進入巴士總站，又繼續在宿舍外戒備。

到接近兩時，警方舉起黃旗警告，要求在場人士離開。數分鐘後警方快速推進，到黃大仙下村一帶，將多名市民包圍，檢查泊在路邊的車，搜查一名男子的物品，又向男子搜身，有記者亦被包圍，警方將帶走幾個人。

凌晨3時許，有示威者由龍翔道行向宿舍方向，有人手持碎石、磚頭，有人向在宿舍外戒備的警員扔雜物，警員數分鐘內先後舉起紅旗及黑旗警告。

到接近3時半，再次施放催淚彈，有人將催淚彈扔回警員的方向，又出動丫叉。到3時半警方將防線移後，示威者其後亦離開。

在觀塘警署外，晚上11時半，有大批街坊聚集、指罵警員，有防暴警員打算向示威者噴疑似胡椒水，但不慎噴中前面的警員，其後警員退回警署。

接近兩時，有人在警署外燃燒雜物，警員在沒有警告下，在警署內向外面的群眾發射胡椒彈，地上有未爆開的胡椒彈，之後有示威者再擲磚入警署，警署內再在沒有警告下射胡椒彈出來，高處又有警員從窗內發射海綿彈，示威者不滿，向警署照射激光，約3時人群開始散去，防暴警察從警署衝出，在附近巡邏。

天水圍警署外牆被人塗污，防暴警員在警署外戒備，數十名街坊聚集離遠指罵警員。大約兩時半，在天耀路有過百名市民聚集，警員出示紅旗警告，指市民正參與非法集會。其後防暴警察多次驅散市民，又衝入商場範圍帶走一名女子。

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