美國財政部列中國為”貨幣操控國” 美股週一大跌

【KTSF 張麗月報導】

美國財政部在週一下午宣佈根據特朗普總統的指示,決定將中國列為”貨幣操控國”,因為人民銀行將人民幣匯價進一步貶值,兌美元跌破七算水平,以利中國的出口,美國財長發聲明表示,他將會與國際貨幣基金會接觸,取消給予中國競爭優勢,美國也可能對中國實施更大的貿易制裁,全球金融市場週一出現震盪,美股主要指數下跌接近或超過3%。

道瓊斯指數週一一度大跌961點,Nasdaq也一度急跌341點,其後到接近尾市時,跌幅才收窄,收市時,道指跌767點,道指和S&P500跌幅近3%,Nasdaq就跌278點,跌幅近3.5%,Nasdaq已經連跌6個交易日,美股是今年以來跌幅最大。

股市週一大跌,主要因為美中貿易戰打得越來越激烈,中國為了報復特朗普總統上星期宣佈在9月1日開始,向餘下3,000億美元入口中國貨品徵收10%關稅,人民銀行將人民幣進一步貶值,有利本國的出口來抵銷加關稅對中國出入口商的損失,從而可以刺激出口,支撐經濟。

在岸的人民幣匯價已跌破七算的重要心理關口,1美元可以兌換7.05人民幣,貶值幅度是11年來最高。

人民銀行指,美國加關稅是單邊的保護主義,又說當中國走向以市場為主導的經濟時,將人民幣貶值只不過是中國金融改革的一部份。

但特朗普就指,中國操控貨幣是嚴重違規行為,長遠來說將會削弱中國,特朗普又問聯儲局有沒有聽到暗示聯儲局要做工作。

有分析擔心,人民幣貶值,恐怕會令亞州其他國家跟風,也將本國貨幣貶值,從而掀起貨幣戰。

人民幣貶值即時對全球的風險市場帶來衝擊,期金升至7年來新高,每安士報1,475元,十年期美債收益率就跌至3年來新低,最新跌到1.71厘。

