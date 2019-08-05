美國財政部列中國為”貨幣操控國” 美股週一大跌

【KTSF 張麗月報導】

美國財政部在週一下午宣佈根據特朗普總統的指示，決定將中國列為”貨幣操控國”，因為人民銀行將人民幣匯價進一步貶值，兌美元跌破七算水平，以利中國的出口，美國財長發聲明表示，他將會與國際貨幣基金會接觸，取消給予中國競爭優勢，美國也可能對中國實施更大的貿易制裁，全球金融市場週一出現震盪，美股主要指數下跌接近或超過3%。

道瓊斯指數週一一度大跌961點，Nasdaq也一度急跌341點，其後到接近尾市時，跌幅才收窄，收市時，道指跌767點，道指和S&P500跌幅近3%，Nasdaq就跌278點，跌幅近3.5%，Nasdaq已經連跌6個交易日，美股是今年以來跌幅最大。

股市週一大跌，主要因為美中貿易戰打得越來越激烈，中國為了報復特朗普總統上星期宣佈在9月1日開始，向餘下3,000億美元入口中國貨品徵收10%關稅，人民銀行將人民幣進一步貶值，有利本國的出口來抵銷加關稅對中國出入口商的損失，從而可以刺激出口，支撐經濟。

在岸的人民幣匯價已跌破七算的重要心理關口，1美元可以兌換7.05人民幣，貶值幅度是11年來最高。

人民銀行指，美國加關稅是單邊的保護主義，又說當中國走向以市場為主導的經濟時，將人民幣貶值只不過是中國金融改革的一部份。

但特朗普就指，中國操控貨幣是嚴重違規行為，長遠來說將會削弱中國，特朗普又問聯儲局有沒有聽到暗示聯儲局要做工作。

有分析擔心，人民幣貶值，恐怕會令亞州其他國家跟風，也將本國貨幣貶值，從而掀起貨幣戰。

人民幣貶值即時對全球的風險市場帶來衝擊，期金升至7年來新高，每安士報1,475元，十年期美債收益率就跌至3年來新低，最新跌到1.71厘。

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