特朗普譴責週末兩宗槍擊案 未提收緊槍械銷售

特朗普總統週一就週末期間在德克薩斯州和俄亥俄州發生的兩宗特大槍擊案發表講話,他譴責兩宗案件是殘暴的罪行,有違人性,他呼籲國會兩黨合作應對槍械暴力,他在講話中把事件歸究於精神病和電玩遊戲,沒有提及要對槍械銷售實施更嚴格限制。

特朗普表示,他希望立法對槍械使用者實施”更嚴格的背景審查”,但卻沒有披露任何細節。

週末發生的兩宗槍擊案,造成逾30人死亡,數十人受傷,特朗普在案發後一直沒有表態,到兩天後才發表講話,他在講話中罕有地對白人至上主義作出批評。

特朗普說:”我們全國要以同一把聲音,譴責種族主義、偏見和白人至上主義,這些邪惡的意識形態必須被打倒,仇恨在美國是沒有立足之地。”

他說已指示聯邦調查局去研究如何識別和應對本土的恐怖襲擊活動。

特朗普週一也發出推文,指稱針對槍械買賣的背景審查法案,可以與他一直爭取的移民改革工作一併進行,但他沒有解釋他把兩項立法工作連繫起來的原因。

週末發生的兩槍擊案,兩名槍手都是美國公民,而德州El Paso市發生的槍擊案,當局指槍手有可能因為反移民而動殺機。

特朗普在講話中也表示,”是仇恨扣動扳機,而非槍械”,預示他將會反對民主黨提出的大規模收緊槍械管制法案。

特朗普說,他要求執法當局和社交媒體做更多工作,打擊極端主義,以及減少歌頌暴力的美國文化,同時要立法阻止患有精神病的人取得槍械。

另外,他亦已指示司法部優先處決涉及仇視罪行和特大槍擊案的死囚。

