德州Walmart槍擊案釀20死 槍手棄械投降被捕

德克薩斯州El Paso市Walmart超市週六發生的大型槍擊案,造成至少20死、26傷,傷者中多人危殆,警方拘捕一名21歲的白人男子,報道指他曾發表歧視移民言論,警方指案件很大可能是仇恨犯罪。

超市入口的閉路電視,拍下懷疑是槍手行蹤,可見他手持步槍、戴著耳罩。

警員到場後,槍手棄械投降被捕,初步相信他單獨行兇。

報道指21歲疑犯是居於達拉斯市郊的Patrick Crusius,據報他開6小時車到El Paso行兇。

案發於週六早上10時許,Walmart內至少有逾千人,有人情急之下匿藏商舖貨架避難。

案發現場附近大型購物中心林立,職員指示顧客逃生路線,他們高舉雙手,有秩序地離開,步出店舖,只見多人倒地。

目擊者表示,槍手先於Walmart外停車場開火,再入內亂槍掃射,造成最少20人死亡,另外有26人受傷。

事發後,當地居民排隊捐血,為傷者出一分力,入夜後,居民舉行悼念活動,用燭光紀念無辜喪命的人。

警方派人搜查疑犯的家,在一個極端分子經常瀏覽的網站,發現一份相信由疑犯上載的聲明,宣稱襲擊是要報復拉丁裔移民侵佔德州,花了不到一個月策劃案件,又提及新西蘭基督城今年3月清真寺槍擊案,表示支持與同情槍手。

當局不排除仇恨犯罪,美國有線新聞網絡報道,聯邦調查局正循恐襲方向調查,特朗普總統形容槍擊是懦夫所為,指自己與民眾同一陣線,譴責仇恨行徑,當地的地檢處表示,會法庭尋求死刑判決。

