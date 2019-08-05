德州Walmart槍擊案釀20死 槍手棄械投降被捕

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德克薩斯州El Paso市Walmart超市週六發生的大型槍擊案，造成至少20死、26傷，傷者中多人危殆，警方拘捕一名21歲的白人男子，報道指他曾發表歧視移民言論，警方指案件很大可能是仇恨犯罪。

超市入口的閉路電視，拍下懷疑是槍手行蹤，可見他手持步槍、戴著耳罩。

警員到場後，槍手棄械投降被捕，初步相信他單獨行兇。

報道指21歲疑犯是居於達拉斯市郊的Patrick Crusius，據報他開6小時車到El Paso行兇。

案發於週六早上10時許，Walmart內至少有逾千人，有人情急之下匿藏商舖貨架避難。

案發現場附近大型購物中心林立，職員指示顧客逃生路線，他們高舉雙手，有秩序地離開，步出店舖，只見多人倒地。

目擊者表示，槍手先於Walmart外停車場開火，再入內亂槍掃射，造成最少20人死亡，另外有26人受傷。

事發後，當地居民排隊捐血，為傷者出一分力，入夜後，居民舉行悼念活動，用燭光紀念無辜喪命的人。

警方派人搜查疑犯的家，在一個極端分子經常瀏覽的網站，發現一份相信由疑犯上載的聲明，宣稱襲擊是要報復拉丁裔移民侵佔德州，花了不到一個月策劃案件，又提及新西蘭基督城今年3月清真寺槍擊案，表示支持與同情槍手。

當局不排除仇恨犯罪，美國有線新聞網絡報道，聯邦調查局正循恐襲方向調查，特朗普總統形容槍擊是懦夫所為，指自己與民眾同一陣線，譴責仇恨行徑，當地的地檢處表示，會法庭尋求死刑判決。

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